Бывшего бухгалтера онкодиспансера осудили за хищение 53 млн тенге в Алматы

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Бывшего бухгалтера онкологического диспансера осудили за хищение 53 млн тенге в Алматы. Об этом сообщается в Алматинского городского суда.

По информации суда, бывший бухгалтер регионального онкодиспансера Алматы, М., с января 2012 года по 2015 год, имея доступ к электронной системе по расчетному счету предприятия, необоснованно начисляла деньги на счета третьих лиц, которые потом ею обналичивались.

Общий ущерб онкодиспансера составил 53 млн тенге.

"В ходе досудебного расследования установлено, что на похищенные денежные средства подсудимая М. приобрела земельный участок, на котором построила жилой дом и покупала дорогие автомашины", – сообщили в суде.

На суде подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном. Прокурор попросил судью признать М. виновной и назначить ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Районный суд №2 Медеуского района признал подсудимую виновной в хищении бюджетных средств, путем безвозмездного присвоения и растраты с использованием служебного положения в особо крупном размере. Судья приговорил ее к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на пять лет, с конфискацией имущества, добытого преступным путем.

При определении вида и размера наказания суд принял во внимание обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность – полное признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983927-byvshego-buhgaltera-onkodispansera-osudili-za-hischenie-53-mln-tenge-v-almaty/