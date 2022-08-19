"Убежала от маньяка в нижнем белье": появились подробности двойного убийства в Актау

Аркен Кузбек. Кадр из видео: телеканал "Астана"

Очевидцы рассказали подробности двойного убийства в Актау. По их словам, жертв могло было быть больше, но одной девушке удалось сбежать и обратиться за помощью, передает телеканал "Астана".

Двойное убийство потрясло жителей Актау. По словам очевидцев, квартиру на сутки сняла молодая пара. Позже к ним присоединились еще парень и девушка.

В какой-то момент один из мужчин приревновал свою избранницу, после чего зарезал ее и "соперника".

Также он якобы надругался над присутствовавшей здесь еще одной девушкой, но убить ее не успел. Она смогла сбежать и обратиться за помощью к соседям. Пострадавшая рассказала, что ее насиловали и избивали.

"Сестра будит меня и рассказывает о том, что к нам в дом забралась девушка в нижнем белье. Она убежала от этого маньяка. Рассказала и то, что у них на 8 этаже убийство произошло", - говорит сосед Аркен Кузбек.

Он добавил, что после этого его сестра сразу вызвала полицию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау произошло двойное убийство. В полиции рассказали, что задержали 28-летнего подозреваемого по "горячим следам". Расследование проводится по статье "Убийство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983915-ubezhala-ot-manyaka-v-nizhnem-bele-poyavilis-podrobnosti-dvoynogo-ubiystva-v-aktau/