Подозреваемого в двойном убийстве задержали "по горячим следам" в Актау

Задержанный в окружении бойцов СОБР. Фото: polisia.kz

Накануне в одной из квартир города Актау были обнаружены тела мужчины и женщины. В полиции заявили, что смогли задержать предполагаемого убийцу "по горячим следам", сообщается на официальном медиапортале Polisia.kz.

Сообщение об ужасной находке в полицию поступило 17 августа, в 10:40. По словам обратившегося, тела находились в одной из квартир 14-го микрорайона.

На место выехала следственно-оперативная группа, а также руководство департамента полиции и прокуратуры.

Вскоре его удалось найти и задержать "по горячим следам" – предполагаемым по версии правоохранителей убийцей оказался 28-летний мужчина. Его доставили в Управление полиции города Актау.

"Данный факт зарегистрирован по статье 99 части 2 УК РК (убийство двух или более лиц – прим. ред.). Ведется расследование", – добавили представители МВД.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983648-dvoynoe-ubiystvo-raskryli-po-goryachim-sledam-v-aktau/