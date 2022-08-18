Находящегося в розыске казахстанца задержали в России
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Подучетного жителя ВКО, который находился в розыске, нашли и задержали в России. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
Как пояснили в полиции, в 2019 году данный гражданин был задержан за совершение кражи металлических ограждений с могил, расположенных на кладбищах города, а добытое преступным путем сдавал в пункты приема металла.
После этого его осудили по статье Уголовного кодекса "Кража" и приговорили к ограничению свободы сроком в 2,5 года.
Однако осужденный начал нарушать обязанности, возложенные на него, и скрылся от контроля службы пробации города Риддера.
В 2020 году мужчину объявили в розыск после обращения службы пробации в судебные органы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ДП ВКО установлено местонахождение разыскиваемого осужденного в РФ. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983766-nahodyaschegosya-v-rozyske-kazahstantsa-zaderzhali-v-rossii/