Находящегося в розыске казахстанца задержали в России

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Подучетного жителя ВКО, который находился в розыске, нашли и задержали в России. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как пояснили в полиции, в 2019 году данный гражданин был задержан за совершение кражи металлических ограждений с могил, расположенных на кладбищах города, а добытое преступным путем сдавал в пункты приема металла.

После этого его осудили по статье Уголовного кодекса "Кража" и приговорили к ограничению свободы сроком в 2,5 года.

Однако осужденный начал нарушать обязанности, возложенные на него, и скрылся от контроля службы пробации города Риддера.

В 2020 году мужчину объявили в розыск после обращения службы пробации в судебные органы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ДП ВКО установлено местонахождение разыскиваемого осужденного в РФ. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983766-nahodyaschegosya-v-rozyske-kazahstantsa-zaderzhali-v-rossii/