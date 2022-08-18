Приверженца деструктивного религиозного течения из Темиртау подозревают в педофилии

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Приверженца деструктивного религиозного течения подозревают в педофилии. Мужчину, объявленного в розыск, задержали и планируют передать уполномоченным органам Карагандинской области, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В результате совместной работы сотрудников МВД, ДП и ДКНБ по Алматы и Карагандинской области 15 августа по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержан находившийся в республиканском розыске приверженец запрещенной в Казахстане религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат".

Он - 51-летний житель Темиртау. Мужчина длительное время скрывался в Турции и Кыргызстане.

"Для дальнейшего уголовного преследования он будет передан уполномоченным органам Карагандинской области", - сообщили в МВД.

Напомним, ранее также стало известно, что в Абайской области задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983752-priverzhentsa-destruktivnogo-religioznogo-techeniya-iz-temirtau-podozrevayut-v-pedofilii/