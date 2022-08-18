"Топили, избивали и снимали на видео": жителей ЗКО обвинили в смерти односельчанина

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Жительница села Магистральное в Западно-Казахстанской области Наталья Шукова рассказала, что ее брат вместе со знакомыми отправился на рыбалку, а спустя сутки его нашли мертвым. Сейчас полицейские проводят расследование, передает "Мой город".

По словам женщины, ее брат Олег Шуков 30 июля вместе с односельчанами отправился на рыбалку, а спустя сутки его обнаружили мертвым.

Погибший Олег Шуков. Фото: mgorod.kz

"Брат был мирным, спокойным, никогда и никого не обижал. В тот день они поехали на рыбалку, брат взял с собой видеокамеру, он любил снимать природу, процесс рыбалки. Видимо, они там выпили, между ними возник конфликт.

Эти двое начали над ним издеваться, топили его, избивали, сломали грудную клетку. Самое ужасное, что они снимали все это на видео, которое позже показали своим родственникам", - со слезами на глазах рассказала Наталья Шукова.

Наталья Шукова. Фото: mgorod.kz

Она добавила, что на следующий день тело брата нашли на берегу реки.

"Сначала сказали, что он утонул. Потом сказали, что ушиб сердца, оказалось, его просто убили", - поделилась жительница ЗКО.

По подозрению в гибели мужчины задержали двоих односельчан. Они дали признательные показания, но заявили, что он был жив.

Женщина говорит, что дело завели по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". Однако с такой квалификацией она не согласна. Наталья потребовала, чтобы виновных привлекли к ответственности за убийство.

Между тем в ДП ЗКО факт подтвердили и пояснили, что предварительно досудебное расследование действительно проводится по статье 106 УК РК. Однако ее могут изменить.

По делу назначены необходимые судебно-медицинские, биологические экспертизы, которые покажут истинные обстоятельства смерти Олега Шукова.

Относительно записей на видеокамере стражи порядка отметили, что данные досудебного следствия разглашению не подлежат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983743-topili-izbivali-i-snimali-na-video-zhiteley-zko-obvinili-v-smerti-odnoselchanina/