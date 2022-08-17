Мужчину осудили за жестокое убийство жены на глазах у детей в Туркестанской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области вынес приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в жестокой расправе над супругой. Установлено, что он забил жену до смерти на глазах у собственных детей, передает Otyrar.kz.

По материалам дела, трагедия произошла в конце апреля 2022 года. Причиной стали события 5-летней давности.

"Судом установлено, что 28 апреля 2022 года подсудимый, распивая спиртное у себя дома и вспомнив измену жены 5-летней давности, в порыве ревности и ярости начал избивать ее обеими руками и ногами в присутствии малолетних детей. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте", - сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области.

Вина мужчины была полностью доказана. Сам он тоже сознался в содеянном и раскаялся. По ч.2 п.5 ст.99 УК РК (Убийство) его осудили на 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС максимальной безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что многодетную мать убили в Туркестанской области. Главным подозреваемым оказался ее муж. Пара воспитывала четверых детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983620-muzhchinu-osudili-za-zhestokoe-ubiystvo-zheny-na-glazah-u-detey-v-turkestanskoy-oblasti/