Молодого парня с обрезом задержали в Талдыкоргане

Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

Полицейские Талдыкоргана задержали молодого человека, который нес в полиэтиленовом пакете обрез, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Парня задержали в минувший понедельник, 15 августа, в парке ветеранов. В руке молодого человека был полиэтиленовый пакет. В нем стражи порядка обнаружили обрез гладкоствольного ружья 12 калибра.

"Оружие изготовлено кустарным способом. Заводские номера на ударно-спусковом механизме оказались сбиты.

Парень пояснил, что нашел пакет с его содержимым в арыке и направлялся в городскую полицию, чтобы сдать оружие. Показания задержанного сейчас тщательно проверяются", – сообщили в полиции касательно данного инцидента.

Стражи порядка напомнили, что на территории региона проводится республиканская отработка "Кару", которая продлится до 19 августа.

За первый день отработки в регионе из незаконного оборота изъято 6 единиц оружия. Среди них – 1 нарезной карабин, 2 гладкоствольных ружья, 1 обрез, 1 газовый и 1 травматический пистолеты, а также 1 магазин без боеприпасов и 2 комплекта щитков, используемых силовиками.

Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983613-molodogo-parnya-s-obrezom-zaderzhali-v-taldykorgane/