Находившегося в международном розыске мужчину нашли пьяным в Кызылорде

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Патрульные полицейские из Кызылорды задержали 32-летнего пьяного мужчину. Как выяснилось позже, задержанный находится в международном розыске, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, мужчину задержали в ходе профилактических мероприятий – в этот момент он находился на территории административного участка №2 по улице Токмагамбетова. Его доставили в наркодиспансер для медосвидетельствования.

В результате проверки данных через электронный планшет выяснилось, что гражданин ранее был объявлен в межгосударственный розыск. Как оказалось, уже 4 месяца он скрывается от полиции: мужчину подозревают в совершении кражи.

Также подчеркивается, что в ходе опроса он начал предоставлять ложную информацию о себе, так как знал, что находится в розыске.

"С внедрением сервисной модели работы большая часть документооборота переведена в цифровой формат. Использование планшетов дает хороший результат. В них имеются все данные, все ограничения на транспортные средства, информация о находящихся в розыске. Все ориентировки поступают в планшеты автоматически, и база данных имеется в электронном формате. Все данные интегрированы: сразу попадают в республиканскую базу”, – сообщил начальник ДП Кызылординской области Мухтар Кожабаев.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания – в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983578-nahodivshegosya-v-mezhdunarodnom-rozyske-muzhchinu-nashli-pyanym-v-kyzylorde/