Почему сложно обнаружить мошенников, обманывающих казахстанцев из-за рубежа

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Во время глава Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов рассказал, почему сложно выявить онлайн-мошенников, которые находятся в других странах и обманывают казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Раскрытие и расследование интернет-мошенничеств представляет определенную сложность, так как носит трансграничный характер, отметил Науатов. Потерявший в этом случае находится в одном регионе, в то время как преступник – в другом.

"Используются разные банковские счета, пластиковые карты, абонентские номера, оформленные на третьих лиц. Обналичивание денежных средств происходит через подставных лиц.

У нас по трансграничной зоне проблема в том, что источник находится в России, Украине – постсоветских странах. Дальше мы мероприятия провести в той стране, откуда началось все это, не можем.

Мы отправляем поручения, запросы, чтобы нам оказали содействие наши коллеги стран содружества (независимых государств, СНГ – прим. ред.). Запросы направляются, но ответы в большей части безрезультатны", – сообщил полицейский.

Ранее казахстанцам рассказали, что делать, если на них оформили кредит онлайн-мошенники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983551-pochemu-slozhno-obnaruzhit-moshennikov-obmanyvayuschih-kazahstantsev-iz-za-rubezha/