Актюбинец перестал ощущать запахи после жестокого избиения трубой по голове

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В Актобе после жестокого избиения мужчина перенес несколько операций. У пострадавшего появились проблемы со слухом, он теперь не ощущает запахи. На скамье подсудимых оказались два человека. Вынесен приговор, передает "Диапазон".

По материалам дела, двое пьяных мужчин решили ограбить прохожего и погнались за ним. Настичь жертву удалось возле одного из университетов в Актобе.

Один из злоумышленников подобрал с земли металлическую трубу и стал бить ею потерпевшего по голове, второй забрал у него телефон и портмоне.

В суде обвиняемый заявил, что нанес телесные повреждения из-за того, что прохожий его оскорбил.

После жестокого избиения пострадавший перенес несколько операций, у него теперь отсутствует обоняние и есть проблемы со слухом.

Напавшими на него оказались двое безработных актюбинцев 25 и 32 лет. Последний и учинил над ним расправу.

В уголовном деле криминального дуэта оказался еще один эпизод. Их также обвинили в краже из магазина продуктов на 155 тыс. тенге за два дня до нападения на человека.

Суд приговорил одного из них к 6 годам лишения свободы, второго - к 5,5. Еще обязал их выплатить избитому 1,2 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983499-aktyubinets-perestal-oschuschat-zapahi-posle-zhestokogo-izbieniya-truboy-po-golove/