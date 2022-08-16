"Один снимал на видео": павлодарцев задержали по делу об изнасиловании 16-летней девушки

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В Павлодаре 16-летняя девушка, убегая после изнасилования, выпрыгнула в окно с 10 этажа. Подростка спасли деревья. Девочка попала в реанимацию, сейчас ей предстоит длительное лечение. Полицейские задержали подозреваемых, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказывает сестра пострадавшей, они воспитывались в детском доме, а потом в приемной семье. 16-летняя девушка в последнее время жила в Доме юношества.

В начале июля она отправилась к подруге на день рождения. Когда праздник наскучил, ушла. Телефон был отключен, на улице она встретила троих парней. Один из них оказался знакомым ее сестры со школы. Он пообещал вызвать такси. Для этого зашли в квартиру.

Здесь, по словам сестры несовершеннолетней, настрой парней изменился. Тот самый знакомый набросился на девушку и стал домогаться.

"Она говорит: "Уйди от меня", давай кричать. Он ее ударил и сказал: "Если ты сейчас не замолчишь, я позову еще двоих, тебе же будет хуже". Она испугалась и просто молчала, терпела все. В этот момент зашел один и начал снимать все на видео", - поделилась сестра потерпевшей.

Девушка пришла в себя в больнице. Она рассказала сестре, что после издевательств парни оставили ее одну. Она в шоке решила выпрыгнуть из окна.

Сейчас подросток получает лечение. При поступлении она оказалась в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Поврежденными остаются кишечник и позвоночник.

"Пациентка поступила с политравмой. Поэтапно было проведено оперативное лечение. На данный момент состояние девочки средней степени тяжести. Динамика отмечается положительная, но лечение займет длительное время", - сообщил заведующий хирургическим отделением Павлодарской областной детской больницы Ерлан Рамазанов.

В ДП региона пояснили, что дело по изнасилованию несовершеннолетней находится на особом контроле руководства ведомства. Подозреваемые задержаны.

Расследование проводится по трем статьям УК РК, в том числе по фактам изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Назначен ряд экспертиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983427-odin-snimal-na-video-pavlodartsev-zaderzhali-po-delu-ob-iznasilovanii-16-letney-devushki/