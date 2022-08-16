О задержании работника спецЦОНа высказались в "Правительстве для граждан"

Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

В "Правительстве для граждан" прокомментировали задержание специалиста спецЦОНа в Нур-Султане, о котором ранее рассказали в Антикоре, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Как заявили в компании, госкорпорация придерживается политики искоренения коррупционных правонарушений и формирует нулевую терпимость к коррупции.

Подчеркивается, что департамент внутренней безопасности госкорпорации на постоянной основе по итогам внутренних проверок выявляет противоправные действия со стороны сотрудников госкорпорации.

"Все собранные материалы департамент внутренней безопасности передает в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении.

За полгода сотрудники данного департамента направили в Антикор и другие компетентные органы 33 письма с информацией по нарушениям в сфере перерегистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений, заявили в НАО "Правительство для граждан".

"Что касается, задержанного сотрудника – уполномоченные органы дадут правовую оценку его действиям", – сказал управляющий директор по связям с общественностью Госкорпорации Нариман Дюсекеев.

Напомним, ранее Антикор распространил видео задержания сотрудника спецЦОНа, которого подозревают в коррупционном преступлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983417-o-zaderzhanii-rabotnika-spetstsona-v-nur-sultane-vyskazalis-v-pravitelstve-dlya-grazhdan/