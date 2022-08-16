Сотрудников СпецЦОНа задержали в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

Работников столичного СпецЦОНа и стражей порядка подозревают в незаконном обогащении при постановке ТС на государственный учет, сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы РК.

Как отметили в Антикоре, ведомством в рамках проводимого досудебного расследования вскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения работников СпецЦОНов и сотрудников полиции.

"Следствием добыты доказательства о причастности к противоправным деяниям специалиста СпецЦОНа №2 города Нур-Султан Т. и госавтоинспектора Процессингового центра ДП Алматинской области А.", - говорится в сообщении Антикора.

Предполагается, что подозреваемые на систематической основе за денежное вознаграждение незаконно ставили на учет ТС, в том числе ввезенные из иностранных государств. Они делали это без уплаты утилизационного сбора и иных предусмотренных платежей в бюджет.

С санкции суда подозреваемых взяли под стражу.

Подчеркивается, что на текущий момент выявлено 500 фактов незаконной регистрации транспортных средств.

Как пояснили в Антикоре, по этой причине проверяется причастность работников СпецЦОНов и сотрудников полиции других регионов.

Также в антикоррупционном ведомстве добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983350-nezakonno-stavili-avto-na-uchet-sotrudnikov-spetstsona-zaderzhali-v-nur-sultane-video/