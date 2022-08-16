Конфликт мужчин на автовокзале из-за вопроса о времени перерос в драку в Жетысуской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На автовокзале в Жетысуской области произошел конфликт между двумя мужчинами, который перерос в драку, а затем и в поножовщину. Подробности инцидента озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Конфликт мужчин произошел на автовокзале, где оба ожидали маршрутные автобусы до своих родных сел.

Один из них находился в алкогольном опьянении, другой проигнорировал просьбу сообщить о времени. Ссора переросла в драку и поножовщину.

В итоге 35-летний мужчина, который собирался ехать в село Пограничник, с ножевыми ранениями попал в больницу.

Отдел полиции Сарканского района расположен недалеко от автовокзала, поэтому стражам порядка удалось задержать подозреваемого по "горячим следам". Им оказался ранее судимый 35-летний житель села Аманбоктер. Сейчас он помещен под стражу.

Расследование проводится по ст.293 ч.3 УК РК (Хулиганство с применением оружия).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983409-konflikt-muzhchin-na-avtovokzale-iz-za-voprosa-o-vremeni-pereros-v-draku-v-zhetysuskoy-oblasti/