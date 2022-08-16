Вражда привела к поножовщине в Жетысуской области

Вещдок. Фото: ДП Жетысуской области

В Жетысуской области 28-летний мужчина подозревается в попытке убийства враждовавшего с ним односельчанина. Пострадавший с множеством ножевых ранений госпитализирован в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

11 августа в центральную больницу Аксуского района с 4 ножевыми ранениями доставили 29-летнего жителя села Кызылагаш.

В преступлении заподозрили односельчанина пострадавшего, с которым он якобы длительное время был в неприязненных отношениях.

Мужчина скрылся с места происшествия. Правоохранители организовали масштабные поиски.

"Установлено, что мужчины ранее враждовали между собой. Для выяснения отношений оба сели в машину и отправились на окраину села. Во время движения подозреваемый кухонным ножом, найденным в салоне авто, несколько раз ударил потерпевшего по различным частям тела.

Место происшествия. Фото: ДП Жетысуской области

В итоге машина вылетела с дороги и оказалась в кювете. Подозреваемый с места происшествия скрылся, но 15 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий его задержали и поместили под стражу", - сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

Задержанному инкриминируют ст.ст.24 ч.3, 99 ч.1 УК РК (Покушение на убийство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983369-vrazhda-privela-k-ponozhovschine-v-zhetysuskoy-oblasti/