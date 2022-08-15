Жителя ЗКО обвинили в половой связи с 15-летней девочкой

Иллюстративное фото: pexels.com

Стало известно о надругательстве над 15-летней девочкой в Аксае. Информацию подтвердили в ДП Западно-Казахстанской области. По данному факту проводится расследование, передает "Мой город".

В ДП Западно-Казахстанской области сообщили, что в настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 122 УК РК (Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Иные сведения в ведомстве не разглашают.

К слову, статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в прошлом году в Актау четверых мужчин обвинили в неоднократных половых связях с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста. Все они были осуждены к разным срокам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983246-zhitelya-zko-obvinili-v-polovoy-svyazi-s-15-letney-devochkoy/