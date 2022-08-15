Более 13 тыс. литров пива пытались незаконно завезти в Казахстан

Фото: ДГД Алматы

В Казахстан пытались незаконно завезти более 13 тысяч литров российского пива, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент государственных доходов по городу Алматы.

"Департаментом 9 августа 2022 года в ходе проведения тематической проверки выявлен незаконный ввоз и хранение алкогольной продукции (пиво) из Российской Федерации в общем объеме 13 484,5 литра, из них 10 830 литров – в пластиковых емкостях.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, запрещается оборот алкогольной продукции в пластиковых емкостях и без разрешительных документов", – сообщили в ДГД.

Фото: ДГД Алматы

Отмечается, что на объекте, проверка которого проводилась специалистами департамента, выявили подпольный цех по производству контрафактной алкогольной продукции. В частности, там обнаружили самогонный аппарат и спиртосодержащие жидкости, которые используются для изготовления спиртного кустарным способом, в том числе виски, бурбон.

В ДГД отметили, что теневой оборот алкогольной продукции не только наносит ущерб государству, но и причиняет существенный вред здоровью населения.

Также в департаменте напомнили, что минимальная розничная цена на водку на сегодня установлена в размере 1 980 тенге за литр, на коньяк и бренди – 2 930 тенге за литр.

"В случае реализации торговыми объектами алкогольной продукции ниже минимальных розничных цен, просим обратиться в Департамент государственных доходов по городу Алматы по адресу: город Алматы, проспект Абылай хана, 93/95, или в контакт-центр по номеру 1414", – сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983154-bolee-13-tys-litrov-piva-pytalis-nezakonno-zavezti-v-kazahstan/