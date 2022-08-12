Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в Караганде

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В Казыбекбийском районном суде Караганды вынесли приговор в отношении адвоката, которую обвиняли в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Подсудимой назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Согласно материалам уголовного дела, адвокат была задержана в марте этого года в собственном офисе в центре Караганды. В ее кабинете были изъяты деньги в размере 1,5 млн тенге, которые она взяла у клиентки якобы для передачи судье Шахтинского городского суда.

В ходе следствия выяснилось, что клиентка обратилась к адвокату в ноябре прошлого года. Она хотела добиться освобождения сына по УДО. При беседе адвокат сообщила клиентке, что готова помочь в освобождении ее сына, но для этого нужно передать взятку в размере 1,5 млн тенге судье.

Согласившись на условия адвоката, клиентка позже обратилась в Антикоррупционную службу. Последние снабдили ее записывающими устройствами и попросили подыграть. В итоге адвокат была задержана с поличным после передачи всей суммы денег. Однако в суде она свою вину не признала.

Также подсудимая заявила, что не собиралась передавать взятку судье, а просто хотела нажиться на этом деле. С ее слов, в случае неудовлетворительного решения суда об освобождении парня она якобы вернула бы деньги клиентке.

Суд признал подсудимую виновной по инкриминируемым статьям и приговорил к 3 годам лишения свободы. Также он лишил ее права пожизненно работать на госслужбе и в квазигосударственом секторе.

Ранее сообщалось, что в Актобе юрист обещал "отмазать" подозреваемого в изнасиловании за 3 млн тенге. За подстрекательство к даче взятки и мошенничество его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982984-advokata-osudili-za-moshennichestvo-i-podstrekatelstvo-k-dache-vzyatki-v-karagande/