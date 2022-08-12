Внука, с которого были сняты подозрения в убийстве бабушки, осудили в Алматы после эксгумации

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Точку в уголовном дело о гибели пожилой женщины поставили в Алматы. Суд признал виновным в убийстве внука погибшей. Докопаться до истины удалось лишь после эксгумации тела, сообщается на официальном сайте прокуратуры города.

Эта история началась еще в 2020 году - 9 ноября в частном доме одного из микрорайонов Медеуского района после произошедшего пожара было обнаружено обгоревшее тело пожилой женщины.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, развившейся в результате поражения техническим электричеством, сообщили в надзорном ведомстве.

А причиной пожара, согласно заключению судебной пожарно-технической экспертизы, стало возникновение аварийного режима работы электрического шнура удлинителя.

За отсутствием состава уголовного правонарушения дело было прекращено.

Однако по результатам изучения материалов уголовного дела, оценки доводов родственников умершей, прокуратурой Медеуского района инициировано дополнительное расследование с возобновлением производства по делу.

Была проведена эксгумация тела погибшей женщины. После назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, проведен ряд других следственных действий.

В деле произошел неожиданный поворот - заключением дополнительной экспертизы установлено, что причиной смерти явилась механическая асфиксия при удавлении шеи руками.

Под подозрение в умышленном убийстве попал 18-летний родной внук умершей. Он дал признательные показания, указав, что в тот день в результате семейно-бытовой ссоры нанес телесные повреждения, а затем задушил свою бабушку.

Кроме того, он сообщил, что присвоил украшения и деньги, которые были в доме бабушки, а для сокрытия преступления инициировал пожар.

Дело рассмотрели в суде. Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы подсудимый признан виновным в совершении убийства, а также кражи имущества и приговорен к лишению свободы сроком 12 лет 6 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982967-vnuka-s-kotorogo-byli-snyaty-podozreniya-v-ubiystve-babushki-osudili-v-almaty-posle-eksgumatsii/