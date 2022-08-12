Мужчина, будучи пьяным, изнасиловал девушку и получил срок в Павлодаре

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Жителя Павлодара приговорили к пяти с половиной годам заключения за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу павлодарского областного суда.

Приговор павлодарцу вынесли в павлодарском городском суде №2. Из подробностей известно лишь, что мужчину обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса, и обе они связаны с половой неприкосновенностью. При этом насиловать девушку он стал, будучи пьяным.

"Вина подсудимого доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевшей, свидетелей, вещественными доказательствами, материалами уголовного дела", – пояснили в пресс-службе павлодарского областного суда.

В суде добавили, что при вынесении приговора отягчающим обстоятельством стало алкогольное опьянение в момент совершения преступления. Смягчающих обстоятельств при этом не нашлось. Окончательно мужчине назначили пять с половиной лет колонии.

Вместе с тем его обязали выплатить миллион тенге своей жертве в качестве возмещения морального вреда.

Приговор уже вступил в законную силу и никто его не обжаловал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982962-muzhchina-buduchi-pyanym-iznasiloval-devushku-i-poluchil-srok-v-pavlodare/