От начальства поездов "Тулпар – Тальго" требовали дань за покровительство

Иллюстративное фото: pixabay.com

Сотрудники столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу выявили факты передачи денежных вознаграждений от начальников поездов "Тулпар – Тальго". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

По информации, которую удалось установить АФМ, деньги начальники поездов передавали за общее покровительство по службе.

По данным АФМ, глава столичного участка АО "Пассажирские перевозки" филиала "Экспресс" и его заместитель незаконно требовали и получали деньги с каждого рейса за непроведение проверок и общее попустительство в отношении их деятельности.

Всего сотрудники агентства установили 27 подобных эпизодов.

Виновных приговорили к штрафам в размере около 6 млн тенге с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

Кроме того, в организацию внесли представление для устранения обстоятельств, которые способствовали нарушениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982949-ot-nachalstva-poezdov-tulpar-talgo-trebovali-dan-za-pokrovitelstvo/