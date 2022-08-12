Ночная погоня за нарушителем попала на видео в Кызылорде

Кадр из видео: polisia.kz

Лишенный прав водитель пытался скрыться от полицейских в Кызылорде, вследствие чего завязалась погоня, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Ночью 11 августа патрульные полицейские заметили автомобиль марки "УАЗ", который нарушил ПДД.

Стражи порядка потребовали водителя автомашины остановиться. Однако лихач, не отреагировав на сигналы полиции, не только не остановился, но и продолжил движение, съехав на обочину. Полицейские погнались за нарушителем.

Автомашина остановилась на бездорожье на окраине города, и лишь тогда, когда транспорт удалось "прижать".

В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился 46-летний кызылординец, который был лишен права управления транспортным средством.

"В отношении правонарушителя составлены административные протоколы согласно части 3-1 статьи 613 (Невыполнение требований сотрудника полиции, совершенное лицом, не имеющим права управления либо лишенным права управления транспортными средствами – прим. ред.) и части 1 статьи 612 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления – прим. ред.) Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан", – сообщили в полиции.

Напомним, что на днях погоня произошла в Петропавловске – водитель Toyota Corolla пытался скрыться от полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982945-nochnaya-pogonya-za-narushitelem-popala-na-video-v-kyzylorde/