"Переиграл в GTA": погоня попала на видео в Петропавловске

Кадр из видео: instagram.com/sko_kz

10 августа в Петропавловске произошла погоня - водитель Toyota Corolla пытался скрыться от полицейских, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Ролик с погоней за нарушителем появился в паблике sko_kz в Instagram.

Как пояснили в полиции, вчера на пересечении улиц Партизанской и Назарбаева стражи порядка обратили внимание на то, что у автомобиля Toyota Corolla нет заднего бампера.

А в ходе выяснения обстоятельств инспектор полиции почувствовал, что от водителя японского авто исходит запах алкоголя.

Водитель попытался скрыться от экипажа патрульной полиции на своем автомобиле, грубо нарушая правила дорожного движения.

30-летнего водителя удалось задержать напротив здания по улице Жамбыла 3.

Подчеркивается, что во время задержания нарушителя никто из участников дорожного движения и граждан не пострадал.

Кроме того, от прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался.

"В отношении водителя составлены административные протоколы за нарушение Правил дорожного движения, в том числе за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке автомобиля. Собранные административные материалы переданы в Специализированный административный суд", - сообщили в ведомстве.

Автомобиль был помещен на штраф стоянку.

Решением суда в отношении водителя вынесен административный арест на 20 суток, также он лишен водительских прав на 8 лет.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, на днях в Нур-Султане полицейские погнались за автомобилем марки Toyota, водитель и пассажир которой не расплатились за пиво. В ходе погони, двигаясь по оживленной улице, водитель неоднократно нарушил ПДД.

Эта история, как оказалось, получила неожиданное продолжение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1982797-pereigral-v-gta-pogonya-popala-na-video-v-petropavlovske/