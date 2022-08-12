Главе "AA Trade Company" вынесли приговор в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы вынесли приговор руководителю ТОО "AA Trade Company", которого обвиняли в незаконном хранении и продаже нефтепродуктов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Агентства РК по финмониторингу.

Как установило следствие, руководитель ТОО купил, а после перепродал 78 тонн дизельного топлива на 14,6 млн тенге. При этом документов, подтверждающих законное происхождение нефтепродукта, у предпринимателя не было.

Суд признал мужчину виновным.

"По приговору суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с применением амнистии", - говорится в сообщении АФМ.

Ранее сообщалось, что АФМ выявило незаконное превышение цен на льготное дизтопливо в Актюбинской области. По версии ведомства, ТОО незаконным путем обогатилось на 74 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982871-glave-aa-trade-company-vynesli-prigovor-v-almaty/