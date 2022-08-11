Доход на 74 млн тенге: цены на льготный "дизель" незаконно завышали в Актюбинской области

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Агентство по финмониторингу заявило о злоупотреблении монопольным положением одного из операторов, поставлявших льготное дизтопливо отечественным сельхозтоваропроизводителям в Актюбинской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал АФМ.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было выявлено, что в Актюбинской области оператор, который должен был обеспечивать фермеров и сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизтопливом, злоупотреблял своим монопольным положением.

Установлено, что в период с 2020 по 2021 год из 12,5 тыс. тонн дизельного топлива, полученного по льготной цене, ТОО реализовало в адрес сельхозтоваропроизводителей только 10,3 тыс. тонн.

"Остаток в объеме 2,2 тыс. тонн ТОО продавало по монопольно высоким ценам через сеть своих АЗС, получив незаконный доход в сумме 74,4 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование", – говорится в сообщении агентства.

В АФМ вновь призвали казахстанцев сообщать о фактах, связанных с незаконной транспортировкой, приобретением, реализацией и хранением нефти и нефтепродуктов, по телефону доверия агентства: +7 (7172) 70-84-78.

Ранее сообщалось, что АФМ предотвратило незаконный вывоз из Казахстана бензина на 45 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982697-dohod-na-74-mln-tenge-tseny-na-lgotnyy-dizel-nezakonno-zavyshali-v-aktyubinskoy-oblasti/