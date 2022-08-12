На заработки в Южную Корею: компанию из Алматы обвинили в мошенничестве (видео)

Кадр из сюжета: almaty.tv

Несколько казахстанцев обвинили частную компанию в мошенничестве и обмане - людям обещали помочь с получением визы для работы в Южной Корее, однако в итоге оставили без денег. В самой компании заявили, что вернут потраченные средства, но не полностью.

С алматинцами, заявившими об обмане, встретились корреспонденты телеканала "Алматы".

Как рассказали горожане, по договору компания должна была помочь с получением рабочей визы в Южную Корею. Однако свои обязательств фирма в полном объеме якобы не выполнила

"Компания уверила меня в том, что я получу визу в Южную Корею для заработков. Они говорили, что гарантия 100%, только надо заплатить 700 тысяч тенге. Я взяла кредит и отдала эти деньги им. Но в итоге обещанную услугу не получила", - поделилась Назерке Шыныбекова.

Помимо соглашения, у каждого клиента, а это не только алматинцы, но и жители других регионов, есть чек по оплате на сумму от 600 до 700 тысяч тенге.

В компании заверили, что на сегодня 38 человек уже получили свои деньги обратно. Но некоторым из них вернули лишь часть или половину средств.

"С каждым проведем беседу индивидуально. Рассмотрим все обстоятельства. Согласно договору, деньги будут возвращены, но не в полном объеме. Недовольные могут обратиться в суд", - заявил юрист компании Кайнар Увалиев.

В городском департаменте полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Если вина компании будет доказана, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

"Заявления граждан зарегистрированы в едином реестре по статье 190 УК РК "Мошенничество". Сейчас дело передано следователям. В ходе следственных мероприятий обязательно будут установлены все обстоятельства. Виновные лица понесут ответственность согласно закону", - сообщила официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

Казахстанцы, которые не смогли вернуть свои деньги, также обратились и в прокуратуру. Сегодня в надзорный орган заявления написали 14 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982845-na-zarabotki-v-yuzhnuyu-koreyu-kompaniyu-iz-almaty-obvinili-v-moshennichestve-video/