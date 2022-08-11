Разбивал окна, похищал деньги: мужчину подозревают в серии краж в Алматы

Фото подозреваемого: polisia.kz

Факт серийных краж из магазинов раскрыт сотрудниками полиции Медеуского района – стражи порядка задержали подозреваемого, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Подробности дела привел начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

По его информации, в ходе следствия установлено, что подозреваемый, с целью незаконного обогащения, в ночное время суток, путем разбития окон проникал в помещения магазинов, откуда похищал с кассы денежные средства и товары народного потребления.

По подозрению в серии краж был задержан мужчина 1985 года рождения. Он признался в совершении двух краж на территории Медеуского района.

В данный момент проверяется причастность этого гражданина к аналогичным, ранее совершенным преступлениям по городу Алматы в целом.

"Граждан, пострадавших от преступных действий указанного лица, просим обратиться в дежурную часть УП Медеуского района, либо звонить по номерам +7 (727) 254-48-02; 254-48-10 и +7-702-476-66-60", – обратился Утебаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982796-razbival-okna-pohischal-dengi-muzhchinu-podozrevayut-v-serii-krazh-v-almaty/