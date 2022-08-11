Беременная женщина умерла в больнице в Атырау: возбуждено уголовное дело

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В Атырау возбудили уголовное дело по факту смерти в больнице 32-летней беременной женщины. Об этом сообщает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Согласно опубликованному полицией ролику, женщину выписали из больницы, несмотря на тяжелое состояние. В итоге казахстанка скончалась. У нее остались двое несовершеннолетних детей.

Кроме того, женщина была на седьмом месяце беременности. Неродившегося малыша тоже спасти не удалось, однако его тело по каким-то причинам выдали отцу не сразу.

"Начато досудебное расследование по статье 317 УК РК, то есть по ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Назначены соответствующие экспертизы. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК", – говорится в сообщении полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982657-beremennaya-zhenschina-umerla-v-bolnitse-v-atyrau-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/