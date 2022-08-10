Ограбление спящего сотрудника заправки в Мангистауской области попало на видео

Ограбление. Кадр из видео: polisia.kz

7 августа на газовой заправке в селе Бейнеу Мангистауской области произошел инцидент: двое мужчин ограбили спавшего сотрудника станции, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, злоумышленники в тот день проникли на территорию заправки и забрали у спавшего сотрудника сумку, в которой находились денежные средства в размере 80 тыс. тенге, после чего скрылись с места происшествия.

Сотрудники полиции, получив данные, сразу же приступили к поискам подозреваемых. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий мужчин установили и задержали.

По данному факту в отделе полиции Бейнеуского района проводится досудебное производство по пункту 3 части 2 статьи 191 УК РК.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982626-ograblenie-spyaschego-sotrudnika-zapravki-v-mangistauskoy-oblasti-popalo-na-video/