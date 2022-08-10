Неожиданное продолжение получила погоня "в стиле GTA" в Нур-Султане

Кадр из видео: polisia.kz

На днях в Нур-Султане полицейские устроили автомобильную погону за мужчинами, которые не заплатили в магазине за пиво. Как оказалось, задержанные могут быть причастны еще и к краже номерного знака, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации полиции, с ним с заявлением обратился житель столицы. Мужчина заявил, что у него украли государственный регистрационный номер автомашины Kia Rio.

Он пояснил, что в соцсетях увидел новость про полицейскую погоню, которая развернулась на днях на дорогах столицы. Потерпевший заявил, что на кадрах опубликованного видео разглядел и узнал свой номерной знак. Он засветился в багажнике остановленного автомобиля.

Также выяснилось, что после кражи владелец ГРНЗ получал уведомления об административных штрафах за превышение зафиксированной скорости.

По данному факту проводится досудебное расследование. Имеющийся штраф на сумму более 61 тыс. тенге будет оплачивать виновное лицо.

Напомним, на днях в Нур-Султане полицейские погнались за автомобилем марки Toyota, водитель и пассажир которой не расплатились за пиво. В ходе погони, двигаясь по оживленной улице, водитель неоднократно нарушил ПДД.

Виновника погони арестовали и лишили прав, аресту подвергли и пассажира авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982601-pogonya-v-nur-sultane-zaderzhannye-mogut-byt-prichastny-k-esche-odnomu-prestupleniyu/