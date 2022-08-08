Полиция устроила погоню за астанчанами, не расплатившимися за пиво (видео)

Погоня. Кадр из видео: t.me/astanovka98

Жители столицы сегодня стали свидетелеями погони полицейских на автомобиле за подозреваемыми. О том, как развивались события, рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции города Нур-Султана.

Видеоролик, записанный очевидцем, был опубликован в Telegram-сообществе Astanovka98.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу столичной полиции за комментарием по случившемуся.

В ведомстве сообщили, что сегодня в 12:35 на канал "102" поступило сообщение от владельца магазина о том, что двое мужчин не оплатили взятый товар. Спустя несколько минут аналогичное сообщение поступило от другого магазина.

Оказалось, что двое неизвестных, зайдя в магазин, взяли две банки пива и, отказавшись оплатить, скрылись на автомашине марки Toyota Camry.

По камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления машину нашли на Кургальджинском шоссе. Водитель не подчинялся законным требованиям полицейских и грубо нарушал правила дорожного движения.

"Двигаясь по оживленной улице, водитель неоднократно выезжал на встречную полосу и проехал на красный сигнал светофора, тем самым создавая аварийную ситуацию и подвергая опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения", – подчеркнули в пресс-службе департамента полиции.

В итоге сотрудникам спецбатальона патрульной полиции удалось остановить авто в микрорайоне Чубары. За рулем оказался 30-летний мужчина, с которым в салоне находился пассажир в возрасте 33 лет.

Результаты медосвидетельствования показали, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести. Авто поместили на коммунальную стоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982266-politsiya-ustroila-pogonyu-za-astanchanami-ne-rasplativshimisya-za-pivo-video/