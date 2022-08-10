Жителя Талдыкоргана подозревают в покушении на убийство отчима

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

25-летнего талдыкорганца задержали полицейские по подозрению в покушении на убийство своего отчима, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как пояснили полицейские, накануне в городскую многопрофильную больницу госпитализировали 33-летнего мужчину, у которого врачи диагностировали множественные ножевые ранения рук и груди.

При выяснении обстоятельств было установлено, что ранения были нанесены его пасынком, который живет с ним в одной квартире.

"Выяснилось, что вечером накануне молодой парень, находясь в алкогольном опьянении, поссорился и подрался с отчимом. Утром он напал на спящего отчима с кухонным ножом и нанес ранения. Ранее на указанный адрес неоднократно выезжали патрульные наряды, вызванные домочадцами либо соседями", - заявил заместитель начальника УП Талдыкоргана Шынгыс Нурахимов.

Отмечается, что подозреваемый страдает психическим расстройством.

В настоящее время сотрудники полиции проводят досудебное расследование по статье "Покушение на убийство".

Как уточнили стражи порядка, задержанного, с учетом его состояния, временно поместили в психоневрологический диспансер. Окончательное процессуальное решение по делу планируют принять после завершения расследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982594-zhitelya-taldykorgana-podozrevayut-v-pokushenii-na-ubiystvo-otchima/