Жителя Сарани арестовали на семь суток за знак Z на танке

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Семь суток административного ареста дали жителю города Сарань за мелкое хулиганство, выразившееся в нанесении знака Z на танк-памятник у обелиска войнам ВОВ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Саранского городского суда.

Отдел полиции Сарани направил в Саранский городской суд материал об административном правонарушении по факту нанесения знака Z на танк-памятник.

Суд признал нарушителя виновным по статье 434 КоАП ("Мелкое хулиганство, то есть осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц").

Установлено, что он 29 июля около 04:11 часов находился в общественном месте, а именно около обелиска героям ВОВ, где краской нанес надпись Z на башню танка-памятника.

"Суд постановил наложить административное взыскание в виде административного ареста сроком 7 суток.

При вынесении постановления суд учел личность виновного, его поведение до и после совершения правонарушения, признание вины и раскаяние в содеянном, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств", - сообщили в пресс-службе Саранского городского суда.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Сарань полицейские разыскивают неизвестных, которые нанесли на танк возле обелиска знак Z.

Данный танк установлен на площади в микрорайоне 1А у обелиска героям, павшим в Великой Отечественной войне.

Позже стражам порядка удалось задержать местного жителя, который признался в содеянном. В отношении него был составлен административный материал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982580-zhitelya-sarani-arestovali-na-sem-sutok-za-znak-z-na-tanke/