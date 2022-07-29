54-летний мужчина задержан за нанесение знака Z на танк в Сарани

Иллюстративное фото: Pixabay.com

В городе Сарань Карагандинской области установили личность мужчины, который нанес на танк знак Z, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

В отношении задержанного в полиции составили административный протокол по статье 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство"). В случае признания вины ему грозит штраф в размере 5 МРП (15 900 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

"Материал будет направлен в административный суд для принятия решения", - отметили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в Сарани неизвестные разрисовал танк, установленный возле обелиска погибшим воинам ВОВ. Очевидцы разместили фото танка в социальных сетях. После этого поисками нарушителей занимались сотрудники полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980938-54-letniy-muzhchina-zaderzhan-za-nanesenie-znaka-z-na-tank-v-sarani/