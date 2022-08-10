Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области

Суюндыка Сейтжаппарулы наградили в ДП Туркестанской области. Фото: Polisia.kz

Заместитель акима села Дарбаза Суюндык Сейтжаппарулы спас 13-летнюю девочку от насильника - чиновника наградили за его поступок, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, несовершеннолетняя девочка вместе с семьей вышла погулять. По возвращению, девочка решила поспешить домой и ушла раньше родителей.

В этот момент, как сообщили полицейские, на ребенка напал мужчина. Он схватил девочку за волосы и увел в сторону. Не останавливаясь на этом, он ударил ее по лицу и повалил на землю.

Девочка стала кричать.

Подозреваемый же закрыл ей рот, стал душить и попытался совершить злой умысел, рассказали полицейские.

Все это заметил прохожий, который гулял с супругой неподалеку, и бросился на помощь.

Мужчина подбежал к подозреваемому, однако тот попытался скрыться.

Прохожему девочка рассказала, что нападавший избил ее.

Не раздумывая ни секунды, мужчина стал преследовать подозреваемого, сообщили стражи порядка. Через 100 метров он задержал злоумышленника и передал полиции.

Героем оказался заместитель акима села Дарбаза Суюндык Сейтжаппарулы.

"Мы вызвали полицию и сдали его стражам порядка. В принципе, в работе мы постоянно взаимодействуем с полицией, в том числе с местной полицейской службой. Профилактика бытового насилия, дела несовершеннолетних и мероприятия по обеспечению общественного порядка с участием стражей порядка у нас проводятся постоянно. Поэтому я хочу сказать, что если бы на моем месте был кто-то другой, то он сделал бы тоже самое. Я знал, что это мой гражданский долг. Главное, здоровью девочки ничто не угрожает. С ней все хорошо!" - рассказал он.

В настоящее время подозреваемый арестован. На сегодняшний день в отношении него проводится досудебное расследование.

10 августа и.о. начальника ДП Туркестанской области Асылжан Калдарбеков наградил заместителя акима села Дарбаза Сарыагашского района Суюндыка Сейтжаппарулы. Стражи порядка поблагодарили героя за проявленное мужество и помощь в пресечении преступления, а также вручили ценный подарок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982563-zamakima-spas-devochku-ot-nasilnika-v-turkestanskoy-oblasti/