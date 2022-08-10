Алматинец лишился 4 млн тенге, вложившись в бизнес по прокату мопедов

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Алматинец по имени Тлек летом прошлого года познакомился с молодым человеком, который предложил ему небольшой бизнес - сдача мопедов в прокат. От Тлека требовалось инвестировать средства в проект, а новый знакомый должен был купить на эти деньги мопеды и передать их в пользование курьерам и доставщикам еды. Инвестору обещали выплачивать дивиденды, но буквально через пару месяцев выплаты остановились, а вложенные деньги не вернули, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Тлека, мужчина производил впечатление порядочного и талантливого бизнесмена.

"После его убеждений я и мои знакомые решили попробовать и доверились ему, заключили договора. Договор был составлен на год, в нем он обязывался еженедельно выплачивать нам дивиденды в течение года.

Бизнес "работает". В тот момент мы просто ошибались или просто "повелись" на его хитро выдуманный план. Далее он начал предлагать свои улучшенные условия и просто пытался "вытянуть" с нас как можно больше", - рассказывает алматинец

Дивиденды поначалу выплачивались каждую неделю по понедельникам. На вложенные Тлеком четыре миллиона тенге были куплены 16 мопедов по 250 тысяч тенге. С аренды каждого из них инвестору отчислялись 10 тысяч тенге в неделю. Подписав договор в июле, Тлек уже в начале сентября перестал получать дивиденды.

"Гарантом наших вложенных средств выступали те самые мопеды (номера кузова указывались в договоре), они переписывались на нас во время действия договора. По окончании мы должны были обратно переписывать мопеды и нам вернули бы наши вложенные средства. Но в итоге ни дивидендов, ни наших денег, ни даже мопедов не было", - говорит пострадавший.

При этом, как уверяет алматинец, в сентябре бизнесмен все еще принимал деньги от других инвесторов.

"Начались отговорки, дивиденды выплачивались с трудом, с большими задержками. В итоге он заявил, что расторгает с нами договор в одностороннем порядке (это предусмотрено договором) и обязуется выплатить нам наши средства, а это ни много, ни мало - 15,5 млн тенге (сумма общего ущерба нескольких человек - прим.ред.).

Кормит нас "завтраками", всякими проблемами своими. Где-то пытается нас запугать своими влиятельными родственниками", - сообщил Тлек.

По его словам, бизнесмен в качестве решения проблемы предлагал выплатить 10 тысяч долларов. При этом остальные инвесторы тоже не должны были предъявлять претензий.

Однако средства так и не удалось вернуть. Тлек и его знакомые уже смирились с потерей денег и сейчас хотят только того, чтобы мужчина ответил по закону.

"Он слишком нагло себя ведет, смеется на очных ставках, еще в начале открыто говорил, что ему за это ничего не будет. По его словам, все пропало (мопеды - прим.ред.), его самого кинули, ни договоров с доставщикам, ничего у него нет, никаких документов о покупке мопедов, просто ничего", - говорит Тлек.

Между тем, во время следствия выяснилось, что бизнесмен, который получал деньги и покупал мопеды, подозревается в 18 фактах мошенничества. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в следственном управлении Департамента полиции Алматы, досудебное расследование по данному факту находится на стадии завершения.

"Со 2 августа начато ознакомление с материалами уголовного дела участниками уголовного процесса, гражданин Ж. подозревается по 18 фактам мошенничества. Первые потерпевшие обратились в полицию в ноябре 2021 года, крайние потерпевшие обратились в апреле 2022 года.

Досудебное расследование на стадии завершения, в порядке статьи 300 УПК РК материалы уголовного дела будут направлены в надзорный орган для ознакомления и далее - в суд, согласно юрисдикции", - сообщили в Департаменте полиции Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982532-almatinets-lishilsya-4-mln-tenge-vlozhivshis-v-biznes-po-prokatu-mopedov/