Должностных лиц "Казтрансгаз Аймақ" заподозрили в необоснованном повышении тарифов

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Досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "Казтрансгаз Аймақ" по факту необоснованного повышения тарифов проводят сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Кызылординской области, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Как отметили в ведомстве, при расследовании дела определен доход от незаконной монополистической деятельности за период 2020-2021 годы в размере 2,3 млрд тенге.

"Кызылординский филиал АО "Казтрансгаз Аймақ" продолжал поддерживать высокие монополистические цены на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным системам в размере, превышающем тариф почти в два раза (9 083,51 тенге за 1000 м3)", - говорится в сообщении АФМ.

Подчеркивается, что сотрудники агентства направили в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по региону представление о необходимости устранения правонарушении путем корректировки тарифов.

Как отметили в АФМ, в результате определен предельный тариф на территории области (5 941,35 тенге за 1000 м3) и компенсационный тариф (3320,45 тенге за 1000м3) за использованные высокие монополистические цены.

Жители области перешли на сниженный тариф с 1 августа текущего года, подчеркнули в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982409-dolzhnostnyh-lits-kaztransgaz-aymaq-zapodozrili-v-neobosnovannom-povyshenii-tarifov/