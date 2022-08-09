Незаконно торговавших топливом граждан осудили в Павлодарской области

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В Павлодарской области пресекли факт транспортировки и реализации бензина и дизельного топлива без надлежащих документов. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По данным агентства, был установлен факт приобретения у 15 оптовых поставщиков бензина марки АИ-92 в общем объеме 3,5 тыс. тонн на сумму более 610 млн тенге, в дальнейшем реализованный неизвестным лицам без документов от ТОО "Унгефуг".

Уточняется, что этим же ТОО реализовано дизтопливо в объеме 2,4 тыс. тонн на общую сумму более 550 млн тенге без документов.

"Суд признал виновным и приговорил Шугатаева Ж.С. к 6 годам лишения свободы, Унгефуг С.Г. – к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, а Шамиева Е.Х. – к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией 3 АТС и 3 полуприцепов", – сообщил официальный представитель агентства Алибек Абдилов в видеосюжете.

Ранее Абдилов призвал казахстанцев, столкнувшихся с "топливными" спекуляциями, обращаться по телефонам доверия. Узнать их можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982335-v-pavlodarskoy-oblasti-osudili-grazhdan-nezakonno-torgovavshih-toplivom/