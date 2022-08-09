Ущерб на 500 млн тенге: членам "коммунальной" ОПГ вынесли приговор в Актау

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В Актау завершился судебный процесс по громкому делу "коммунальной" ОПГ – на скамье подсудимых оказались 9 человек. Их обвиняли в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору, отклонении от уплаты налогов, рейдерстве и других преступлениях.

Как сообщили в Мангистауском областном суде изданию Lada.kz, было установлено, что преступная группировка по предварительному сговору похищала электроэнергию.

Заявляется, что подсудимые незаконно воздействовали на приборы учета на нескольких подстанциях, причинив тем самым ущерб ТОО "МАЭК-Казатомпром" и АО "МРЭК".

Однако хищение – лишь одно из многих преступлений на счету ОПГ. Членов группировки обвиняли в:

вымогательстве группой лиц по предварительному сговору;

отклонении от уплаты налогов;

рейдерстве;

злоупотреблении должностными полномочиями;

присвоении или растрате вверенного чужого имущества.

В итоге пятерых членов ОПГ приговорили к 5 годам колонии по статье 188 УК РК "Кража".

Одного из подсудимых признали виновным в вымогательстве, рейдерстве, уклонении от уплаты налогов, присвоении или растрате вверенного чужого имущества. Ему назначили 7 лет колонии.

Еще один подсудимый также признан виновным в вымогательстве, рейдерстве и присвоении чужого имущества. Ему по совокупности уголовных правонарушений назначено 6 лет лишения свободы.

Еще двоих членов ОПГ по нескольким статьям приговорили к 5 и 7 годам лишения свободы.

"Вина подсудимых по ряду статей была доказана показаниями потерпевших и свидетелей, а также наличием вещественных доказательств. По некоторым статьям члены "коммунальной" ОПГ оправданы в связи с отсутствием в их действиях составов уголовных правонарушений. Приговор суда еще не вступил в законную силу", – цитирует издание пресс-службу облсуда.

В суде также отметили, что в полном объеме удовлетворен гражданский иск ТОО "МАЭК-Казатомпром": с семерых подсудимых в солидарном порядке взыскано 35 780 670 тенге.

Кроме того, у ОПГ изъяли автомобили – их передали в доход государству.

Издание отмечает, что расследование по этому делу длилось почти три года. На скамье подсудимых по делу оказался бывший руководитель предприятия "АльянсЭнергоСнаб-Актау" Абзал Тулемисов.

Общая сумма ущерба, причиненного ОПГ, составила более 500 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982300-uscherb-na-500-mln-tenge-chlenam-kommunalnoy-opg-vynesli-prigovor-v-aktau/