Секретную нарколабораторию выявили с помощью видеокамер в Усть-Каменогорске

Иллюстративное фото: ДП СКО

Представитель МВД Шугыла Турлыбек на в ведомстве рассказала подробности задержания предполагаемого наркоторговца с помощью видеокамер в Усть-Каменогорске, передает корреспондент NUR.KZ.

Шугыла Турлыбек сообщила, что в Усть-Каменогорске с помощью систем видеонаблюдения поймали наркоторговца и уничтожили секретную нарколабораторию.

"Сотрудникам областного отдела по борьбе с наркотиками поступила информация о том, что в одном из домов в центре города проживает мужчина из другого города, который покидает квартиру поздно вечером. Для уточнения полученных данных использовались камеры видеонаблюдения. В ходе наружного наблюдения было установлено, что молодой человек каждый день вечером выходит из квартиры с рюкзаком, обходит район и ночью возвращается домой. Выяснилось, что он таким образом занимался сокрытием наркотиков", - добавила она.

По ее данным, при задержании у подозреваемого изъято 30 доз синтетического наркотика "Альфа-PVP".

При обыске в арендованном доме полиция изъяла еще 600 граммов синтетических наркотиков, приготовленных для продажи.

"В ходе допроса стало известно, что подозреваемый ранее проживал в Караганде, а в Усть-Каменогорск приезжал производить и продавать наркотики с целью заработка", - резюмировала спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982200-sekretnuyu-narkolaboratoriyu-vyyavili-s-pomoschyu-videokamer-v-ust-kamenogorske/