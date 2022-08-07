Подрядчик незаконно спилил деревья в Семее. Его наказали

Деревья. Фото: arnapress.kz

В Семее произошел инцидент, связанный с незаконной вырубкой деревьев. Выяснилось, что подрядчик, ответственный за строительство моста, провел данные работы без разрешения.

Как пишет Arnapress, ранее пользователей соцсетей возмутила вырубка деревьев по проспекту Шакарима.

Представители городского акимата и областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования выехали на место происшествия для того, чтобы разобраться в ситуации.

Полицейский. Фото: arnapress.kz

Исполняющий обязанности акима Семея Димитрий Гариков сообщил, что деревья спилили в районе старого моста.

"Касательно спила и вырубки деревьев сообщаем, что данный спил производил подрядчик по строительству нового моста.

В проекте предусмотрены данные работы, но на момент спила у подрядной организации не было выписано разрешение на спил и вырубку зеленых насаждений, места компенсационной посадки не определили", − прокомментировал Гариков.

Полицейский. Фото: arnapress.kz

Для проведения дальнейших работ подрядной организации потребуется провести общественные слушания и получить разрешительные документы.

Тем временем, за уже произведенный спил компанию привлекли к административной ответственности.

Люди. Фото: arnapress.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982120-podryadchik-nezakonno-spilil-derevya-v-semee-ego-nakazali/