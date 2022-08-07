Полицейский бегом догнал мопедиста-нарушителя в Алматы (видео)

Полицейский и мопедист. Кадр из видео: instagram.com/22_aza_22

В Казнете пользователи активно обсуждают видео, где полицейский бегом догнал мопедиста, нарушившего ПДД, и принудил его остановить транспорт, передает корреспондент NUR.KZ.

На видео атлетично сложенный полицейский выбегает из машины, чтобы задержать нарушителя ПДД, который на мопеде по холмам пытался скрыться от полиции на дороге.

Спустя всего несколько секунд стражу порядка удается бегом нагнать мопедиста и принудить его остановить транспорт.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ДП города Алматы за комментарием по данному инциденту.

В ведомстве сообщили, что данное правонарушение было выявлено по улице Бухтарминская Турксибского района Алматы.

Экипаж спецбатальона заметил мопед, водитель которого нарушал ПДД. На требования остановиться он не отреагировал и пытался скрыться от сотрудников полиции по бездорожью, однако в итоге его все равно задержали.

"В отношении него составлен административный протокол по признакам правонарушения предусмотренного статьей 615 КоАП РК", - сообщила официальный представитель департамента Салтанат Азирбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982104-politseyskiy-begom-dognal-mopedista-narushitelya-v-almaty-video/