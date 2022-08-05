Чиновник открыл подпольную майнинговую ферму на территории госпредприятия в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Руководителю Государственного института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий в Алматы вынесли приговор - его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает официальная Facebook-страница суда Алматы.

Как установил суд, с конца июня прошлого года по май 2022 года гражданин М., будучи руководителем Государственного института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий Алматы (ГИСХАГИ), на территории административного здания госпредприятия незаконно установил майнинговую ферму для добычи криптовалюты.

Это выяснилось после получения отделом бухгалтерии крупного счета на оплату электроэнергии. После этого на предприятии была проведена проверка, которая зафиксировала масштабную утечку электроэнергии на общую сумму порядка 830 000 тенге.

В ходе досудебного расследования подсудимый полностью признал свою вину и возместил материальный ущерб.

В итоге суд учел смягчающие обстоятельства в виде отсутствия ранее судимости, добровольное возмещение имущественного ущерба и чистосердечное раскаяние.

Главу предприятия признали виновным по статье 361 УК РК - ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 МРП, то есть 2,1 млн тенге. Кроме того, мужчине навсегда запретили занимать должности на госслужбе или заниматься деятельностью в финансовой сфере.

Приговор не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982016-chinovnika-otkryl-podpolnuyu-mayningovuyu-fermu-na-territorii-gospredpriyatiya-v-almaty/