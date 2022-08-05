"Представлялась сотрудницей ЦОНа": мошенница "помогала" оформить права жителям Алматы

Иллюстративное фото: pixabay.com

Один из жителей южной столицы обратился в полицию, заявляя, что некая девушка, представляясь сотрудницей профильного ЦОНа, обманывала алматинцев под предлогом оформления водительских прав, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили полицейские Алматы, о противоправных действиях гражданки заявил местный житель. По его версии, девушка представлялась сотрудницей профильного ЦОНа и предлагала помощь в быстром оформлении водительских удостоверений.

"Были проведены оперативные мероприятия, подозреваемая задержана. В ходе разбирательств установлена ее причастность к двум аналогичным эпизодам. За свои услуги девушка просила задаток в сумме от 20 до 50 тысяч тенге", – рассказал начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

По информации полиции, в отношении гражданки А. 1997 года рождения расследуется уголовное дело по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Всех, кто пострадал от действий данной девушки, стражи порядка призвали связаться с ними по следующим телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02 и 8-778-622- 02-19.

Подозреваемая в мошенничестве. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981986-predstavlyalas-sotrudnitsey-tsona-moshennitsa-pomogala-oformit-prava-zhitelyam-almaty/