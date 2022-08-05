Ущерб на 184 млн тенге нанесла государству ОПГ в Акмолинской области

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Департамент АФМ по Акмолинской области завершил расследование уголовного дела по факту создания ОПГ, которая выписывала фиктивные счета-фактуры. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Как рассказали в агентстве, в период с февраля 2016 года и по июль 2019 года члены ОПГ в Кокшетау неоднократно выписывали фиктивные счета-фактуры в адрес предприятий контрагентов.

Фактически поставки товаров, выполнение работ и услуг, указанные в документах, не выполнялись. Полученные незаконным путем деньги, по данным АФМ, распределялись между участниками группы.

Подчеркивается, что уклоняясь от уплаты налогов, ТОО "Фирма Стройинвест Астана" и ТОО "Алад-Кокше" нанесли ущерб государству на общую сумму более 184 миллионов тенге.

Суд признал подозреваемых виновными и назначил им по 5 лет лишения свободы с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем.

Наказание они будут отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981964-uscherb-na-184-mln-tenge-nanesla-gosudarstvu-opg-v-akmolinskoy-oblasti/