100 тыс. рублей украли у 70-летнего пенсионера в Акмолинской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Житель поселка Бурабай обратился в полицию, заявив, что его обокрали. Полицейские задержали подозреваемого в Кокшетау, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Заявление о краже поступило в отдел полиции Бурабайского РОП.

70-летний житель поселка Бурабай сообщил, что в квартире, которую он ранее сдавал в аренду, хранились принадлежащие ему денежные средства в размере 100 тысяч рублей (788 тыс. тенге).

27 июля мужчина обнаружил пропажу денег и обратился в полицию.

В ходе расследования стражам порядка удалось установить подозреваемого в краже – им оказался 47-летний мужчина. Сообщается, что этот человек был знакомым потерпевшего, а неделю назад он проживал в квартире заявителя бесплатно.

"Злоумышленника полицейские задержали на территории Кокшетау. По признательным показаниям подозреваемого, денежные средства он успел потратить деньги на собственные нужды", – сообщили представители ведомства.

Сейчас по данному факту отделом полиции Бурабайского РОП начато досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК РК "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981951-100-tys-rubley-ukrali-u-70-letnego-pensionera-v-akmolinskoy-oblasti/