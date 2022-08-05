33-летнего актюбинца осудили на 11 лет за хранение и сбыт наркотиков

Изъятые наркотики. Фото: polisia.kz

Жителя города Актюбе приговорили к тюремному сроку за незаконное хранение и перевозку наркотиков в целях сбыта. Осужденный свою вину не признал, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области.

Подсудимый – 33-летний житель города Актобе – был признан виновным за незаконное хранение и перевозку в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере. Отмечается, что у него изъяли более 144 граммов психотропного вещества.

"Выяснилось, что подозреваемый неоднократно приобретал путем извлечения из закладок свертки с психотропным веществом и незаконно хранил у себя в подвальном помещении в особо крупном размере", – сообщили стражи порядка.

На судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал. При этом он отказался от показаний, которые давал в ходе досудебного расследования.

"Однако виновность подтверждена неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими", – добавили в МВД.

Приговор уже вступил в законную силу. Осужденному актюбинцу предназначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет

"Всего за прошлый год и истекший период текущего года в суд было направлено 17 уголовных дел в отношении закладчиков психотропных веществ, по десяти делам уже вынесены приговоры, где каждый из осужденных получил более 10 лет лишения свободы", – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Актюбинской области Нурлан Таушанбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981939-33-letnego-aktyubintsa-osudili-na-11-let-za-hranenie-i-sbyt-narkotikov/