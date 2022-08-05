Продавец помог купить смартфон пенсионеру и оформил еще один для себя в Экибастузе
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Сотрудник магазина электроники помог пенсионеру оформить iPhone в кредит для племянника. Воспользовавшись тем, что пенсионер не знает о процедуре оформления, за его счет он купил дорогой смартфон и себе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Павлодарской области.
Как указали в ведомстве, 33-летний экибастузец работал в одном из магазинов электроники продавцом-консультантом. Увидев в торговом зале пожилого мужчину, он предложил помощь в выборе смартфона для его племянника.
"Он начал предлагать пенсионеру телефон марки Apple iPhone. Далее предложил оформить данный телефон в кредит через мобильное приложение банка. Узнав, что у данного мужчины нет интернета, у продавца-консультанта возник корыстный умысел.
Путем обмана и злоупотребления доверием (продавец – прим. ред.) предложил оформить (кредит – прим. ред.) через свой телефон и, активизировав, попросил данного мужчину предоставить персональные данные, в том числе поступившее SMS-сообщение.
При этом мужчина отсканировал свое лицо в приложении, так как думал, что это необходимо для покупки телефона", – рассказали в ДУИС по Павлодарской области.
Консультант помог пенсионеру купить в кредит iPhone 11, а после на него же оформил еще один кредит, взяв для себя iPhone 12 Pro почти за 600 тысяч тенге.
Махинация продавца-консультанта в итоге раскрылась, и полиция открыла уголовное дело. В суде его признали виновным и назначили 2 года ограничения свободы. На данный момент экибастузец возмещает ущерб.
"В данный момент он трудоустроен. Ущерб, нанесенный преступлением, возмещает с заработной платы. Инспектор службы пробации осуществляет проверки по месту жительства и проводит беседы. Вину он признал", – резюмировали в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981935-prodavets-pomog-kupit-smartfon-pensioneru-i-oformil-esche-odin-dlya-sebya-v-ekibastuze/