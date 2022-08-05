Продавец помог купить смартфон пенсионеру и оформил еще один для себя в Экибастузе

Иллюстративное фото: pexels.com

Сотрудник магазина электроники помог пенсионеру оформить iPhone в кредит для племянника. Воспользовавшись тем, что пенсионер не знает о процедуре оформления, за его счет он купил дорогой смартфон и себе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Павлодарской области.

Как указали в ведомстве, 33-летний экибастузец работал в одном из магазинов электроники продавцом-консультантом. Увидев в торговом зале пожилого мужчину, он предложил помощь в выборе смартфона для его племянника.

"Он начал предлагать пенсионеру телефон марки Apple iPhone. Далее предложил оформить данный телефон в кредит через мобильное приложение банка. Узнав, что у данного мужчины нет интернета, у продавца-консультанта возник корыстный умысел.

Путем обмана и злоупотребления доверием (продавец – прим. ред.) предложил оформить (кредит – прим. ред.) через свой телефон и, активизировав, попросил данного мужчину предоставить персональные данные, в том числе поступившее SMS-сообщение.

При этом мужчина отсканировал свое лицо в приложении, так как думал, что это необходимо для покупки телефона", – рассказали в ДУИС по Павлодарской области.

Консультант помог пенсионеру купить в кредит iPhone 11, а после на него же оформил еще один кредит, взяв для себя iPhone 12 Pro почти за 600 тысяч тенге.

Махинация продавца-консультанта в итоге раскрылась, и полиция открыла уголовное дело. В суде его признали виновным и назначили 2 года ограничения свободы. На данный момент экибастузец возмещает ущерб.

"В данный момент он трудоустроен. Ущерб, нанесенный преступлением, возмещает с заработной платы. Инспектор службы пробации осуществляет проверки по месту жительства и проводит беседы. Вину он признал", – резюмировали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981935-prodavets-pomog-kupit-smartfon-pensioneru-i-oformil-esche-odin-dlya-sebya-v-ekibastuze/