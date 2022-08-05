Требовали 15 тыс. долларов: по 5 лет колонии получили за вымогательство два павлодарца

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителей Павлодара отправили в колонию за вымогательство 15 тыс. долларов с парней, которые избили таксиста и повредили его автомобиль. Конфликт случился в декабре 2021 года, после чего водитель и его знакомые стали требовать крупную сумму денег с обидчиков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу павлодарского городского суда №2.

В приговоре суда указывается, что в декабре 2021 года трое парней избили таксиста и повредили его машину.

Автомобиль принадлежит знакомому водителя, который узнал о произошедшем и решил, что за подобный конфликт имеет право потребовать крупную сумму денег.

"Согласно разработанному преступному плану действий, А. должен был встретиться с В. и потребовать от него передачу денежных средств в крупном размере, в сумме 15 тыс. долларов США, в счет якобы возмещения материального и морального вреда причиненного Г., и после чего полученные в результате преступных действий денежные средства разделить между собой", – говорится в приговоре павлодарского городского суда №2.

Знакомый таксиста проявлял настойчивость, дошло дело и до вымогательства денег с применением насилия, но 15 тысяч долларов он так и не получил.

В итоге он и избитый в декабре 2021 года водитель оказались на скамье подсудимых. Оба вину не признали и просили изменить статью на самоуправство.

Приговором суда их признали виновными в вымогательстве, с целью получения имущества в крупном размере, и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981927-trebovali-15-tys-dollarov-po-5-let-kolonii-poluchili-za-vymogatelstvo-dva-pavlodartsa/